Пензенец погасил долг в 23 млн рублей, чтобы не потерять больше

Житель Пензы рассчитался с Федеральной налоговой службой, чтобы не заплатить еще больше. Сумма его задолженности составила 23 млн рублей.
Исполнительное производство началось по взысканию в рамках дела о банкротстве, в порядке субсидиарной ответственности.
Должника предупредили, что игнорирование постановления может обойтись ему более чем в 1,5 млн рублей. Таков размер исполнительского сбора, который взимается при пропуске срока добровольной оплаты.
По действующим законам он равен 5 рабочим дням, уточнили в региональном УФССП.
На личном приеме судебный пристав-исполнитель разъяснил горожанину порядок взыскания задолженности и исполнительского сбора. После этого мужчина полностью расплатился в установленный срок.