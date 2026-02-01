Глава Заречного показал пример борьбы со снежными завалами

Глава Заречного Алексей Костин показал жителям закрытого города личный пример в ликвидации завалов снега.

«Вышел прогуляться. Заодно немного освободил козырек над своим подъездом от снежной шапки, чтобы внезапно падающая глыба снега никому не навредила. Ну и снег у подъезда почистил. Размялся, подышал воздухом», - написал он в своем телеграм-канале.

Градоначальник признал, что дворникам не позавидуешь. Одна уборка большого труда не составляет, а вот каждодневная борьба с последствиями разгула стихии - тяжелый физический труд.

«Ну а сам чищу снег, потому что считаю естественным заботиться о том месте, где живу. Всю жизнь расчищаю территорию у своего дома, начал это делать задолго до того, как стал мэром», - заключил Алексей Костин.

В начале января он призвал зареченцев взять лопаты и расчистить от снега хоть одно парковочное место в своем дворе.