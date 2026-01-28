Не вывозили с прошлого года: Верхний Ломов завалило мусором

В селе Верхний Ломов Нижнеломовского района с прошлого года не вывозят мусор, пожаловалась местная жительница.

По ее словам, в последний раз отходы забирали 30 декабря. «Все мусорные баки во всем селе завалены», - написала женщина на странице губернатора во «ВКонтакте».

К сообщению она прикрепила два снимка переполненных баков и множества мешков с отходами рядом с ними.

На жалобу женщины отреагировал представитель ООО «МУП ЖКХ».

«Контейнеры, заваленные снегом, обслужить невозможно. Информация о необходимости расчистки территории контейнерных площадок от снега регулярно направляется в органы местного самоуправления. Вывоз отходов осуществляется в соответствии с графиком с тех контейнерных площадок, к которым есть доступ для мусоровоза», - рассказал он.

В начале января на странице губернатора во «ВКонтакте» появилось много жалоб на невывезенный мусор. Переполненные контейнеры наблюдали не только в Пензе, но и в районах области. По словам операторов, работу не удавалось выполнить из-за погодных условий.

