Аферисты повесили кредит на жительницу Земетчинского района
Жительница Земетчинского района потребовала от банка признать недействительным кредитный договор. По ее словам, она его не заключала.

Все произошло в сентябре 2025-го. От имени женщины дистанционно был оформлен договор о займе на сумму более 170 000 рублей. Банк перечислил средства на счет. Часть денег ушла страховой компании, другую сняли наличными в другом регионе, третью перевели на неизвестный счет.

Женщина, осознав, что стала жертвой мошенничества, связалась с банком и сообщила, что злоумышленники оформили кредит на ее имя. Кроме того, она написала заявление в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

На суде представитель банка попросил отказать в удовлетворении иска. Он указал, что договор заключался в электронной форме в установленном законом порядке, личность клиентки идентифицировали с помощью кодов, отправленных на ее доверенный номер.

Суд установил, что женщина не заключала кредитный договор, не получала деньги, средства ушли неизвестным. Иск сельчанки удовлетворили.

Пока это решение в силу не вступило.

Ответчик не согласился с ним и подал апелляционную жалобу, сообщили в пресс-службе Земетчинского районного суда.

