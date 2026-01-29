Забыла паспорт: пензячку привлекли к ответственности за небрежность

Из жизни

Забыла паспорт: пензячку привлекли к ответственности за небрежность
Печать
Telegram

53-летняя пензячка возвращалась с отдыха домой и забыла паспорт в поезде. За небрежность ее привлекли к административной ответственности.

Речь идет о поезде, курсирующем между Пензой и Москвой. Проводница вагона, в котором ехала жительница Пензы, во время уборки нашла в купе сумку. Внутри находился главный документ гражданина РФ.

Работница сообщила о находке в полицию, передала паспорт сотрудникам патрульно-постовой службы, а сумку оставила в камере хранения.

Пензячку нашли. За ненадлежащее хранение документа в отношении нее составили административный протокол. «Женщине вынесено предупреждение», - уточнили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

Ранее сообщалось, что 19-летняя девушка из Нижневартовска и 37-летний мужчина из Оренбургской области остались без денег и документов в Пензе: они тоже забыли свои вещи в поезде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
вагон поезд полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!