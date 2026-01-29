Забыла паспорт: пензячку привлекли к ответственности за небрежность

53-летняя пензячка возвращалась с отдыха домой и забыла паспорт в поезде. За небрежность ее привлекли к административной ответственности.

Речь идет о поезде, курсирующем между Пензой и Москвой. Проводница вагона, в котором ехала жительница Пензы, во время уборки нашла в купе сумку. Внутри находился главный документ гражданина РФ.

Работница сообщила о находке в полицию, передала паспорт сотрудникам патрульно-постовой службы, а сумку оставила в камере хранения.

Пензячку нашли. За ненадлежащее хранение документа в отношении нее составили административный протокол. «Женщине вынесено предупреждение», - уточнили в Пензенском ЛО МВД России на транспорте.

Ранее сообщалось, что 19-летняя девушка из Нижневартовска и 37-летний мужчина из Оренбургской области остались без денег и документов в Пензе: они тоже забыли свои вещи в поезде.