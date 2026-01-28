Житель Пензенского района едва не лишился участка из-за долгов

Житель Пензенского района едва не лишился земли из-за недоимки по налогам. Он задолжал государству более 500 000 рублей.

Сотрудники регионального управления ФССП не раз отправляли ему уведомления и выносили предупреждения, но гражданин упорно их игнорировал.

«Однако ситуация кардинально поменялась, когда в рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель установил, что в собственности у мужчины находится земельный участок», - рассказали в УФССП.

Пристав подал в суд заявление об обращении взыскания. Осознав, что рискует потерять недвижимость, должник незамедлительно заплатил всю сумму.

Ранее стало известно, что угроза ареста имущества повлияла на автомобилиста из Неверкинского района. По штрафам за нарушение правил дорожного движения у него сложился долг в 100 000 рублей.