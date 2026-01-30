Нижнеломовец усомнился в компетенции врача и остался без авто

41-летний житель Нижнего Ломова остался без автомобиля Ford Fusion из-за пристрастия к пьяной езде.

Ночью в августе 2025 года мужчина выпил и сел за руль. Во время поездки его остановил инспектор ДПС. По внешним признакам он установил, что водитель нетрезв, и отстранил его от управления.

Пройти освидетельствование нижнеломовец не согласился. При этом ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ от аналогичной процедуры.

На этот раз в отношении мужчины возбудили уголовное дело. На суде он не признал вину, заявив, что сел за руль, чтобы помочь незнакомому водителю, у которого заглохла машина.

Что касается медосвидетельствования, то нижнеломовец сомневался в компетенции врача, который должен был проводить процедуру.

Тем не менее суд признал его виновным и приговорил к 350 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортом на два с половиной года. Машину конфисковали в доход государства, сообщили в областной прокуратуре.