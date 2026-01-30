Никольчанин вернулся домой из Москвы ради встречи с приставами

Житель Никольского района пытался скрыться от уплаты налогов и погашения кредитов. Всего мужчина задолжал более 400 000 рублей.

Судебный пристав приехал по адресу, где был зарегистрирован никольчанин, и обнаружил: дом непригоден для жилья, в нем никого нет. Как оказалось, сам должник перебрался в Москву.

Тогда приставы решили принять ряд других мер. Так, в отношении автомобиля мужчины Chery 2012 года выпуска вынесли постановление о запрете регистрационных действий.

Кроме того, никольчанину ограничили выезд из России.

«Эти действия оказались эффективными, поскольку должник вернулся из Москвы прямо в Никольский районный отдел судебных приставов, где полностью погасил свою задолженность», - сообщили в УФССП по Пензенской области.