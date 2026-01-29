Падение сосны: покалеченный зареченец добился компенсации

74-летний пенсионер из Заречного добился компенсации за травмы, полученные из-за падения сосны. Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

Все случилось вечером 21 ноября 2024 года. Зареченец был у своего дома на проспекте Мира, когда из-за сильного ветра на него рухнуло дерево. Мужчину госпитализировали.

Пенсионер долго лечился, перенес ряд операций, какое-то время передвигался на инвалидной коляске и нуждался в постороннем уходе.

«Мужчина обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда, а также денежных средств, затраченных на приобретение необходимых лекарств», - рассказали в областной прокуратуре.

Ответчик не согласился с требованиями. По его словам, сосна упала из-за обстоятельств непреодолимой силы, а именно ветра. Но суд отклонил довод, не признав чрезвычайным погодным явлением порывы ветра в 17 м/с. Их скорость в день ЧП установила гидрометеостанция «Пенза».

Также не приняли во внимание довод ответчика о том, что упавшая сосна была здоровой. Как показала ботаническая экспертиза, исследованные фрагменты древесины имеют такие же признаки, как у сухостойных деревьев.

Суд установил, что за содержание территории, где рухнула сосна, отвечает администрация Заречного. Она должна следить за состоянием растительности и избавляться от опасной.

В пользу пенсионера взыскали 600 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Также ему возместят материальный ущерб и судебные расходы (более 37 000 рублей).

Ответчик подал апелляцию, ссылаясь на отсутствие вины в случившемся.

«Судебная коллегия по гражданским делам сочла решение законным и обоснованным, оставив без удовлетворения жалобу», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.