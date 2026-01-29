Буксовавший на дороге тракторист заплатит за повреждение асфальта

В Малосердобинском районе тракториста обязали заплатить за повреждение дорожного покрытия.

Сотрудники местной администрации обнаружили на асфальтобетоне множество линейных полос, оставленных после многократного пробуксовывания техники.

Анализ следов показал, что они принадлежат трактору модельного ряда ДТ-75 на гусеничном ходу, снабженному бульдозерным или иным отвалом.

Орган местного самоуправления оценил нанесенный ущерб в 2 780 802 рубля и, обратившись в суд, попросил взыскать эту сумму с установленного владельца техники.

Ответчик не согласился с требованием. Тем не менее его обязали выплатить администрации 280 314 рублей - именно во столько эксперт оценил стоимость восстановительного ремонта дороги.

«Решение в законную силу не вступило», - сообщили в Малосердобинском районном суде.

