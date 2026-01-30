Водителя, работающего на иностранца, оштрафовали на 450 000 рублей

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове рассмотрел жалобу водителя на постановление инспектора Территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО, которым он был оштрафован на 450 000 рублей. Мужчина управлял принадлежащим иностранному перевозчику транспортным средством с превышением допустимых габаритов.

Нарушение было зафиксировано на автоматическом пункте весогабаритного контроля в августе 2025 года в Тульской области. Мужчина находился за рулем DAF, собственником которого является гражданин Казахстана. Измерение показало, что фактическая высота автопоезда составляла 424 см при допустимых 400 см.

В ноябре DAF остановили для проверки на трассе М-5 в Пензенской области, и инспектор Ространснадзора увидел в базе, что водитель ранее совершил правонарушение. Он привлек его к ответственности.

Обратившись в суд, мужчина указал, что постановление незаконно. Он попросил снизить размер взыскания.

Однако суд решил, что доводы жалобы не содержат правовых аргументов, которые могли бы являться основанием для изменения либо отмены постановления Ространснадзора. Не оказалось в ней и ссылок на исключительные обстоятельства, позволяющие снизить размер штрафа.

Жалоба оставлена без удовлетворения.