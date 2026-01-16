Сотрудники ГАИ уделяют особое внимание машинам на обочине

В Пензенской области инспекторы ДПС продолжают выручать водителей, попавших в беду. Внимание правоохранителей привлекают прежде всего машины, стоящие на обочине.
Так, сотрудники Госавтоинспекции, дежурившие на 687-м километре трассы М-5 недалеко от Городища, заметили Renault Logan с включенными аварийными сигналами.
Оказалось, что водитель направлялся из Средней Елюзани в Пензу и в пути у него пробило шину. Автомобилист не смог самостоятельно решить проблему, ждал помощи от других, но все проезжали мимо.
«Оценив обстановку, полицейские достали из служебного транспорта инструменты и заменили поврежденное колесо на запасное, после чего гражданин продолжил свой путь», - сообщили в областной ГАИ.
Другая беда случилась с водителем в Шемышейке. Экипаж ДПС заметил на обочине «Ниву» и остановился, чтобы узнать, все ли в порядке.
Как выяснилось, у машины местного жителя разрядился аккумулятор. Сотрудники ГАИ с помощью троса отбуксировали «Ниву» на ближайшую станцию техобслуживания.
«Казалось бы, простые случаи, но это еще раз наглядно показывает, что Госавтоинспекция - не только контроль за соблюдением ПДД, но и готовность прийти на помощь тем, кто оказался в непростой ситуации на дороге», - отметили в ГАИ.
Ранее сообщалось, что в Тамалинском и Каменском районах инспекторы ДПС вызволили двух водителей из снежного плена.