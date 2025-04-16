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Из жизни

Бессоновец потерял Land Cruiser из-за ингалятора

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Бессоновский районный суд наказал 48-летнего местного жителя, севшего за руль пьяным. У него конфисковали Land Cruiser.

Мужчину, отца троих детей, уже штрафовали и лишали прав в 2021-м. Несмотря на это, 26 ноября 2023 года пензенец снова преступил закон. Инспектор ДПС остановил автомобиль в 3-м проезде Можайского и заподозрил, что водитель нетрезв. Проходить освидетельствование он отказался. Его отстранили от управления иномаркой, был составлен протокол.

В судебном заседании мужчина признал вину и рассказал, что сел за руль пьяным ради больной дочери, нужно было привезти ингалятор. Из своего дома в Подлесном он поехал в Пензу на внедорожнике жены, который подарил той за рождение третьего ребенка.

«Однако транспортное средство было зарегистрировано на женщину лишь в ходе расследования по уголовному делу», - отметила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Нарушителя приговорили к 150 часам обязательных работ и лишили права управлять транспортными средствами на 1,5 года.

«Автомобиль марки Land Cruiser 200, которым он управлял в момент совершения преступления, конфискован в доход государства», - сообщили в Бессоновском районном суде.

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