Бессоновец потерял Land Cruiser из-за ингалятора

16.04.2025 | 19:47

Бессоновский районный суд наказал 48-летнего местного жителя, севшего за руль пьяным. У него конфисковали Land Cruiser.

Мужчину, отца троих детей, уже штрафовали и лишали прав в 2021-м. Несмотря на это, 26 ноября 2023 года пензенец снова преступил закон. Инспектор ДПС остановил автомобиль в 3-м проезде Можайского и заподозрил, что водитель нетрезв. Проходить освидетельствование он отказался. Его отстранили от управления иномаркой, был составлен протокол.

В судебном заседании мужчина признал вину и рассказал, что сел за руль пьяным ради больной дочери, нужно было привезти ингалятор. Из своего дома в Подлесном он поехал в Пензу на внедорожнике жены, который подарил той за рождение третьего ребенка.

«Однако транспортное средство было зарегистрировано на женщину лишь в ходе расследования по уголовному делу», - отметила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Нарушителя приговорили к 150 часам обязательных работ и лишили права управлять транспортными средствами на 1,5 года.

«Автомобиль марки Land Cruiser 200, которым он управлял в момент совершения преступления, конфискован в доход государства», - сообщили в Бессоновском районном суде.