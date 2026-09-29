Зареченец засудил мастера за плохой ремонт квартиры

Предпринимателя, занимавшегося ремонтом квартиры в Заречном, обязали выплатить владельцу жилья больше 1 млн рублей. Хозяин остался недоволен качеством работ и сроком их выполнения.

Согласно договору подряда, ремонт должны были выполнить до 23 октября 2024 года, но фактически все завершилось лишь в апреле 2025 года. Кроме того, работу сделали с различными недостатками.

Хозяин направил предпринимателю претензии с требованием избавиться от дефектов, но они остались без ответа. Строительно-техническая экспертиза показала, что стоимость устранения недостатков составляет 278 612 рублей.

Зареченец попросил суд взыскать с предпринимателя неустойку за нарушение сроков ремонта, штраф за невыполнение требований потребителя, компенсацию морального вреда, стоимость устранения выявленных дефектов, а также расходы на экспертов.

«Ответчик направил в адрес суда пояснения, в которых возражал против удовлетворения исковых требований. По его мнению, просрочка исполнения договора была вызвана действиями самого истца, который не предоставлял строительные материалы для проведения работ, а также вносил существенные изменения в проект и объемы работ», - рассказали в Зареченском городском суде.

Требования владельца квартиры удовлетворили частично. С ответчика взыскали неустойку за нарушение сроков ремонта (700 000 рублей), стоимость работ по устранению недостатков, штраф (400 000 рублей), компенсацию морального вреда (50 000 рублей), а также расходы на проведение экспертизы (50 000 рублей).

Пока решение не вступило в законную силу.