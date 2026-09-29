В Колышлейском районе заметили дикобраза

Водитель заметил у дороги дикое животное, ареалом обитания которого Пензенская область не является. Момент необычной встречи попал на видео. Кадры появились в Сети вечером в понедельник, 28 сентября.

Водитель в темноте увидел на обочине дороги дикобраза. Животное сначала чем-то лакомилось, а после отреагировало на появление человека: растопырило иглы, пересекло дорогу и скрылось.

«Может, чей-то питомец или бедняга, который не первый месяц в пути?» - задался вопросом автор поста.

Дикобраз - млекопитающее из отряда грызунов. Он обитает в Африке, Азии, Северной и Южной Америке. В России это животное изредка можно встретить в Дагестане.

Дикобразы ведут сумеречный и ночной образ жизни: днем спят, ночью выходят на поиски пропитания.