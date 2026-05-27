В Пензе на улице Новый Кавказ спилили аварийные деревья

На улице Новый Кавказ в Пензе опасные деревья стали представлять угрозу для жизни и здоровья местных жителей. Люди обратились в прокуратуру.

Проверка подтвердила обоснованность жалоб. На отрезке между домами на Бакунина, 139, и Пушкина, 49, обнаружились сухостой, чрезмерно высокие и аварийные насаждения.

Деревья кренились в сторону дороги, так что в плохую погоду могли рухнуть на людей и машины.

«По представлению прокурора района обслуживающая организация выполнила работы по омоложению, валке и кронированию аварийных и сухостойных деревьев, территория очищена от порубочных остатков зеленых насаждений», - сообщили в надзорном ведомстве.

Участок на Новом Кавказе не единственный проблемный в Пензе. В частности, весьма рискованно ходить около перекрестка улиц Мира и Ленинградской на Западной Поляне. Там погибшее дерево нависло прямо над дорогой к лицею № 55.