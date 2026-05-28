В Пензе вороны атаковали детсадовцев из-за выпавшего из гнезда птенца

В Пензе спасатели пришли на помощь малышам из детского сада № 71, расположенного на улице Депутатской (Север).

В среду, 27 мая, от заведующей дошкольным учреждением поступил сигнал о том, что воспитанников и работников атакуют вороны.

Они вели себя агрессивно, потому что на территории детсада находился птенец, выпавший из гнезда.

«Спасатели, прибыв по указанному адресу, подняли вороненка с земли и вынесли в безопасное место», - рассказали в областном пожарно-спасательном центре.

Угрозы здоровью малышей и сотрудников больше нет.