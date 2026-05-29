Жительница Наровчата обратилась в суд из-за нравственных страданий

Жительница Наровчата обратилась в суд, чтобы добиться компенсации нанесенного ей морального вреда. Она заявила, что не может прийти в себя после ДТП.

Сначала женщина подала заявление о взыскании с ответчика 1 000 000 рублей, потом, в суде, она снизила сумму до 300 000 рублей.

ДТП случилось в январе 2025 года. Жительница Наровчата ехала на велосипеде, когда ее сбил водитель автомобиля, нарушивший правила при повороте направо.

У пострадавшей диагностировали ушиб колена и поясничного отдела позвоночника, от госпитализации она отказалась. Женщина пояснила, что не сразу осознала последствия случившегося и в результате ДТП испытала сильнейший стресс.

По словам велосипедистки, у нее повышается давление, учащается сердцебиение, приливает кровь к лицу, дрожат руки и ноги, она постоянно вспоминает о произошедшем, находится в подавленном состоянии, периодически испытывая приступы необъяснимой тревоги и паники, а также страх за дальнейшее состояние здоровья. Женщина обращалась за психологической помощью.

Автомобилист заявил, что ее доводы относительно нравственных страданий надуманны и ничем не подтверждены, а хронические заболевания не состоят в причинно-следственной связи с ДТП. Он подчеркнул: сельчанка ехала на велосипеде в зимнее время, в условиях гололедицы, по краю проезжей части дороги и не предприняла мер предосторожности.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, каких-либо телесных повреждений у истца обнаружено не было. Доказательств того, что состояние здоровья истца усугубилось именно в результате дорожно-транспортного происшествия, в ходе рассмотрения дела не представлено», - сообщили в Наровчатском районном суде.

Требования велосипедистки были удовлетворены частично. Автомобилиста обязали выплатить ей 50 000 рублей.

