УЖКХ заплатит за нападение собаки на ребенка у гимназии № 13

В Пензе 11-летнему ребенку, пострадавшему от укуса бродячей собаки, компенсируют моральный вред.

Вечером в ноябре прошлого года мальчик возвращался с занятия по баскетболу. Около крыльца гимназии № 13 на него набросилась стая псов, один из которых укусил ребенка в правую и левую голени.

Потребовалась помощь медиков. Мальчику обработали раны, в тот же день его вакцинировали против бешенства.

Произошедшее нанесло ребенку сильную психологическую травму, у него появилось чувство страха и тревоги, в связи с чем прокурор подал в суд иск о взыскании с городского УЖКХ компенсации морального вреда.

Требования были удовлетворены, управление обязали выплатить в пользу пострадавшего 70 000 рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Несмотря на то что ответчик обжаловал решение в апелляционном порядке, оно было оставлено без изменения, уточнили в Пензенском областном суде.