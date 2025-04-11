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Из жизни

В Башмаковском районе должник исправился ради машины

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Судебные приставы заставили жителя Башмаковского района вспомнить о долгах. Мужчина не хотел вносить платежи по кредитам и чуть не остался без машины.

Сельчанин задолжал банкам более 100 000 рублей и верил, что ему это сойдет с рук. Однако судебные приставы узнали, что на местного жителя зарегистрирован ВАЗ-2107 2002 года выпуска, и наложили на автомобиль арест.

«Должнику было разъяснено, что наилучший выход из сложившейся ситуации - выполнение судебного решения», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

Только тогда мужчина смог осознать всю серьезность своего положения. Он вернул долги и уплатил исполнительский сбор.

Ранее в Шемышейском районе женщина чуть не лишилась земли из-за долга перед банком.

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