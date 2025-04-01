На ул. Богданова под колесом «Лады» провалился асфальт

01.04.2025 | 15:56

Во вторник, 1 апреля, в Пензе под очередным автомобилем просело асфальтовое покрытие. ДТП случилось на улице Богданова, напротив здания администрации Первомайского района.

В яму, неожиданно образовавшуюся в покрытии, угодило левое переднее колесо машины марки «Лада».

Аналогичное ЧП случилось 30 марта на улице Московской. Под землю начал уходить автомобиль, припаркованный между домами № 94 и 100а. В провале оказалась передняя часть машины.

На месте побывал сотрудник прокуратуры, надзорный орган начал проверку по факту происшествия.

В администрации города сообщили, что на том участке отсутствуют подземные коммуникации. Таким образом, асфальт провалился не по причине подмыва грунта из-за утечки на сетях.