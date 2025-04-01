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Из жизни

На ул. Богданова под колесом «Лады» провалился асфальт

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Во вторник, 1 апреля, в Пензе под очередным автомобилем просело асфальтовое покрытие. ДТП случилось на улице Богданова, напротив здания администрации Первомайского района.

В яму, неожиданно образовавшуюся в покрытии, угодило левое переднее колесо машины марки «Лада».

На ул. Богданова под колесом «Лады» провалился асфальт

На ул. Богданова под колесом «Лады» провалился асфальт

Аналогичное ЧП случилось 30 марта на улице Московской. Под землю начал уходить автомобиль, припаркованный между домами № 94 и 100а. В провале оказалась передняя часть машины.

На месте побывал сотрудник прокуратуры, надзорный орган начал проверку по факту происшествия.

В администрации города сообщили, что на том участке отсутствуют подземные коммуникации. Таким образом, асфальт провалился не по причине подмыва грунта из-за утечки на сетях.

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