В Пензенской области мигрантов доставили в военкомат

17.12.2024 | 13:22

В Пензенской области росгвардейцы совместно с военными следователями в очередной раз провели рейд по выявлению иностранцев, ставших гражданами РФ, но забывших об обязанности служить.

Нарушителей искали на местах их работы и проживания.

Всего было выявлено 22 человека, которые недавно получили российские паспорта, а встать на воинский учет не поспешили.

«Все они были доставлены в военкомат, где в отношении них были проведены все необходимые мероприятия по постановке на воинский учет», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ранее в Пензенской области 31-летнего иностранца, ставшего россиянином, лишили гражданства за то, что он отказался служить. Ему запретили въезд в РФ на 10 лет.