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Из жизни

В Пензенской области мигрантов доставили в военкомат

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В Пензенской области росгвардейцы совместно с военными следователями в очередной раз провели рейд по выявлению иностранцев, ставших гражданами РФ, но забывших об обязанности служить.

В Пензенской области мигрантов доставили в военкомат

Нарушителей искали на местах их работы и проживания.

Всего было выявлено 22 человека, которые недавно получили российские паспорта, а встать на воинский учет не поспешили.

В Пензенской области мигрантов доставили в военкомат

«Все они были доставлены в военкомат, где в отношении них были проведены все необходимые мероприятия по постановке на воинский учет», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В Пензенской области мигрантов доставили в военкомат

Ранее в Пензенской области 31-летнего иностранца, ставшего россиянином, лишили гражданства за то, что он отказался служить. Ему запретили въезд в РФ на 10 лет.

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Источник — видео и фото регионального управления Росгвардии
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