Остановку на улице Дизельной оборудуют как положено

23.10.2024 | 13:14

«Остановку для прыгунов в высоту» (так ее в шутку назвали пензенцы) на улице Дизельной оборудуют как положено. На время работ дорожный знак, появившийся там недавно, зачехлят, сообщили в городском управлении ЖКХ.

Недавно на Дизельной установили знаки остановки общественного транспорта. И если с одной стороны дороги при выходе из маршрутки горожане оказываются на тротуаре, то с другой их ждали забор и газон за ним.

«Задумка авторов неясна. Стоило сначала убрать ограждение, сделать дорожку к остановке, да и хоть какой-то кусочек там заасфальтировать, чтобы было где стоять и ловить маршрутку. А если таких планов даже нет, то это просто позор, лучше б и не ставили [знаки]», - высказался местный житель.

После того как ситуацию осветил портал PenzaInform.ru и телеграм-канал PenzaInform, ее прокомментировал представитель УЖКХ.

«На участке дороги на ул. Дизельной ведутся работы по обустройству остановочного пункта. На время работ дорожный знак зачехлят. В настоящее время уже проведены работы по демонтажу ограждения. Приносим извинения за временные неудобства», - сообщил специалист в комментариях канала.

По улице Дизельной следует введенный летом маршрут общественного транспорта № 26. Машины едут от школы № 62 (корпус на Пермской) до улицы Кижеватова.