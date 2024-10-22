Сетевое издание|18+|Вторник|22 окт 2024|16:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Место для остановки маршруток на ул. Дизельной удивило пензенцев

Печать
Telegram

На улице Дизельной в Пензе установили знаки остановки общественного транспорта. И если с одной стороны дороги при выходе из маршрутки горожане оказываются на тротуаре, то с другой их ждут забор и газон за ним.

Место для остановки маршруток на ул. Дизельной удивило пензенцев

Житель микрорайона поделился с редакцией портала PenzaInform.ru фотографиями с места.

«Задумка авторов неясна. Может, действия произведены не в том порядке? Стоило сначала убрать ограждение, сделать дорожку к остановке, да и хоть какой-то кусочек там заасфальтировать, чтобы было где стоять и ловить маршрутку. А если таких планов даже нет, то это просто позор, лучше б и не ставили [знаки]», - высказался горожанин.

Место для остановки маршруток на ул. Дизельной удивило пензенцев

Летом в Пензе был введен новый маршрут общественного транспорта - № 26. Машины следуют от школы № 62 (корпус на Пермской) до улицы Кижеватова.

Они едут по Ферганской, Чебышева, Мереняшева, Тепличной, Львовской, 40 лет Октября, 3-му проезду Бурмистрова, Дизельной, Окружной, Кижеватова, Вишневой, Воронова, а обратно - по Дизельной, 3-му проезду Бурмистрова, 40 лет Октября, Львовской, Тепличной, Мереняшева, Чебышева.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте