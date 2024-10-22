Место для остановки маршруток на ул. Дизельной удивило пензенцев

22.10.2024 | 15:38

На улице Дизельной в Пензе установили знаки остановки общественного транспорта. И если с одной стороны дороги при выходе из маршрутки горожане оказываются на тротуаре, то с другой их ждут забор и газон за ним.

Житель микрорайона поделился с редакцией портала PenzaInform.ru фотографиями с места.

«Задумка авторов неясна. Может, действия произведены не в том порядке? Стоило сначала убрать ограждение, сделать дорожку к остановке, да и хоть какой-то кусочек там заасфальтировать, чтобы было где стоять и ловить маршрутку. А если таких планов даже нет, то это просто позор, лучше б и не ставили [знаки]», - высказался горожанин.

Летом в Пензе был введен новый маршрут общественного транспорта - № 26. Машины следуют от школы № 62 (корпус на Пермской) до улицы Кижеватова.

Они едут по Ферганской, Чебышева, Мереняшева, Тепличной, Львовской, 40 лет Октября, 3-му проезду Бурмистрова, Дизельной, Окружной, Кижеватова, Вишневой, Воронова, а обратно - по Дизельной, 3-му проезду Бурмистрова, 40 лет Октября, Львовской, Тепличной, Мереняшева, Чебышева.