Пензенец пытался проникнуть в багажное отделение аэропорта

23.09.2024 | 11:21

В субботу, 21 сентября, в пензенском аэропорту произошел необычный инцидент. В багажное отделение попытался проникнуть посторонний.

Подозрительного гражданина, намерения которого были не ясны, заметили сотрудники безопасности. Он направлялся к багажному отделению, при этом у человека наблюдались признаки психического расстройства.

Как сообщили в пресс-службе пензенского ЛО МВД РФ на транспорте, мужчина - 32-летний местный житель.

Пензенца остановили, ему вызвали скорую помощь и передали врачам.

Странные происшествия в городе на Суре случаются нередко. 17 сентября в торговом центре на улице Московской один из посетителей стал вести себя неадекватно. Мужчина достал ключ от входной двери своей квартиры и начал царапать им картину, висящую на стене. Затем он переключился на электрощиток, стальную дверь и спинку деревянной скамейки.