Зареченцу заплатят за падение кроны дерева на его машины

Спор зареченца с городской администрацией по поводу возмещения ущерба закончился мировым соглашением.

В декабре 2025 года мужчина, выйдя утром из дома, обнаружил 2 своих автомобиля погребенными под упавшей с расколотого дерева кроной. Эксперты оценили нанесенный одной машине урон в 195 712,60 рублей, другой - в 185 394,20.

Горожанин подал иск в суд, потребовав взыскать возмещение с администрации: дерево, согласно кадастровому плану, находится в ее ведении. К указанным суммам он добавил стоимость ремонта и расходы на оплату госпошлины, услуги экспертов, составление схемы земельного участка.

Но ждать судебного заседания стороны не стали. Они заключили мировое соглашение, по которому ответчик обязался выплатить 250 000 рублей.

Зареченский городской суд удовлетворил поступившее ходатайство о прекращении дела, сообщили в пресс-службе.