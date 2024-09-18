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Происшествия

В пензенском ТЦ мужчина исцарапал картину и электрощиток

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Во вторник, 17 сентября, около 15:30 в торговом центре на улице Московской в Пензе произошел инцидент: один из посетителей стал вести себя неадекватно.

Сотрудник ТЦ нажал тревожную кнопку, и по адресу прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

«Их встретили ошеломленные происходящим работники торгового центра. Мужчина, пребывающий в помутнении рассудка, достал ключ от входной двери своей квартиры и начал царапать им картину, висящую на стене», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Затем посетитель исцарапал электрощиток, стальную дверь и спинку деревянной скамейки.

Бойцы задержали хулигана и доставили его сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

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