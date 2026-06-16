В Пензе УК принудили высушить подвал из-за жалобы жены бойца СВО

Из жизни

В Пензе УК принудили высушить подвал из-за жалобы жены бойца СВО
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Жильцы дома на Ладожской, 49, не могли добиться чистоты в подвале. Одна из них, жена участника СВО, обратилась в прокуратуру.

После ее жалобы надзорное ведомство начало проверку.

Как оказалось, подвал регулярно заливало канализационными стоками. Управляющая компания вызывала ресурсников, те устраняли засоры в трубах - причину ЧП.

Однако непосредственно на месте выяснилось, что осушение подвала после работ УК не проводила, равно как и дезинфекцию.

Руководителю АО «Арбековское» внесли представление, после чего подвал привели в нормативное санитарное состояние, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, собщили в областной прокуратуре.

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