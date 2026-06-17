Кузнечанин рассчитался по долгам, чтобы не заплатить вдвое больше

Из жизни

Кузнечанин рассчитался по долгам, чтобы не заплатить вдвое больше
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Житель Кузнецка накопил долг в размере 250 000 рублей по штрафам и кредитам. На него открыли 56 производств, которые в итоге объединили в одно сводное.

Должник расплачиваться по обязательствам не хотел и скрывался от наказания, пока пристав не установил его фактическое место жительства.

Прибыв по адресу, он составил на мужчину сразу 18 административных протоколов по статье, санкция которой предполагает штраф, равный удвоенной недоимке.

Горожанин тут же оплатил целиком задолженность по всем 56 производствам, сообщили в пресс-службе УФССП.

Ранее приставы взыскали почти 2 млн рублей по налоговым и кредитным долгам.

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