В поселке Лунино бездомная собака напала на ребенка

Администрация Лунинского района должна выплатить компенсацию морального вреда за укус бездомной собаки.

5 мая этого года в поселке Лунино животное напало на девочку 2017 года рождения. Медики диагностировали у нее укушенные раны.

«Ненадлежащее исполнение органом местного самоуправления мероприятий по обращению с животными без владельцев привело к последствиям, выразившимся в причинении несовершеннолетнему физических, нравственных и моральных страданий», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.

Надзорный орган попросил суд взыскать с районной администрации 40 000 рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка. Требования удовлетворили.

Районная прокуратура проконтролирует исполнение решения суда.