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Из жизни

Ни скамейки, ни урны: сквер у дизельного завода раскритиковали

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Единственный на Южной Поляне в Пензе сквер - около дизельного завода - этим летом наконец благоустроили. Однако для прогулок он по-прежнему не подходит, считают некоторые пензенцы.

Ни скамейки, ни урны: сквер у дизельного завода раскритиковали

«У дизельного новый асфальт положили вокруг центральной клумбы, а выставили так, будто капитальный ремонт провели. Вот всей Южной туда придем и будем по часовой стрелке вокруг клумбы по новому асфальту ходить. В сквере - ни одной скамейки, ни одной урны», - пожаловалась горожанка в телеграм-канале PenzaInform.

Ни скамейки, ни урны: сквер у дизельного завода раскритиковали

Ей ответил представитель управления ЖКХ. Он рассказал, что в зеленой зоне благодаря совместным усилиям дизельного завода и муниципалитета заасфальтировали пешеходные дорожки, привели в порядок памятник В. И. Ленину и Доску почета. «У города совместно с АО «Пенздизельмаш» есть планы по дальнейшему благоустройству сквера», - сообщил специалист, но не указал ни сроков, ни деталей.

Ни скамейки, ни урны: сквер у дизельного завода раскритиковали

«Будьте точны! Заасфальтирована была одна дорожка вокруг центральной клумбы, остальные находятся в плачевнейшем состоянии. Памятник В. И. Ленину в порядок привели, а постамент из плит разваливается», - поправила его пензячка.

Ни скамейки, ни урны: сквер у дизельного завода раскритиковали

Ни скамейки, ни урны: сквер у дизельного завода раскритиковали

Пензенцы сомневались, что территорию вообще когда-нибудь приведут в порядок: она не могла победить в рейтинговом голосовании за места благоустройства, так как конкуренцию составили крупные и более посещаемые объекты.

Однако в июне начался процесс вывода зеленого уголка из запустения.

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