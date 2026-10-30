В Пензе наказали виновника ДТП, игнорирующего решение суда

В Пензе с виновника ДТП, случившегося в июле 2024 года на трассе Р-158 Нижний Новгород - Саратов, взыскали крупную сумму за игнорирование решения суда.

После произошедшего мужчину обязали выплатить пострадавшей стороне более 670 000 рублей на восстановление автомобиля. Однако он не сделал это добровольно.

Владелица машины, которая получила травмы в аварии и долго лечилась, снова обратилась в суд с требованием взыскать с виновника ДТП проценты за неисполнение денежного обязательства. Свои физические и нравственные страдания она оценила еще в 300 000 рублей.

Суд встал на сторону женщины, но удовлетворил иск частично.

Ответчика обязали выплатить 80 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, 142 529 рублей процентов и судебные расходы, уточнили в Ленинском районном суде.