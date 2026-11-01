Большинство россиян выбирают отпуск в июле, августе и сентябре

Каждый 4-й россиянин считает июль лучшим месяцем для отдыха. Такой итог подвели аналитики сервиса SuperJob по итогам октябрьского опроса.

Второе место занял август - его предпочитают 22% респондентов, замкнул топ-3 сентябрь (16% голосов). 10% опрошенных предпочитают отдыхать в июне, 7% - в мае, самым непопулярным оказался март (меньше 1%).

Женщины чаще мечтают об отпуске в мае и июле, чем мужчины (11% против 2% и 30% против 21% соответственно). Мужчинам больше нравятся июнь (26%, тогда как среди женщин только 19%) и август (13% и 6%).

«Респонденты от 35 до 45 лет чаще выбирают для отпуска июнь (13%) и июль (32%), чем те, кто младше (9% и 29% соответственно), и те, кто старше (8% и 23%). А вот граждане 45+ больше любят отдыхать в августе (29%) и сентябре (19%)», - констатировали в SuperJob.

Для 23% опрошенных главный критерий - хорошая погода, примерно каждый пятый ориентируется на семейные запросы (21% строят планы по рабочим и школьным графикам), 16% респондентов ставят во главу угла личный вкус.

Каждый 10-й выбирает для отдыха момент, пока невысока трудовая нагрузка, каждый 20-й отправится в отпуск, если есть накопления. Остальным важны цены и наличие билетов, объем личных задач (по 3%), усталость и стремление не допустить выгорания (2%).

В опросе участвовали 1 600 совершеннолетних жителей 377 городов России.