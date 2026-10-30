Нападение собаки: в Спасске подростку выплатили 30 000 рублей

В Спасске в пользу укушенной собакой девочки-подростка с районной администрации взыскали компенсацию морального вреда.

ЧП случилось в мае этого года на улице Спортивной. На 15-летнего ребенка напал бездомный пес.

Несовершеннолетняя сильно испугалась, испытала значительные физические и нравственные страдания. Пришлось обращаться за медицинской помощью, делать прививки от бешенства.

Мать пострадавшей написала заявление в прокуратуру, надзорный орган инициировал иск в суд.

Так как деятельность по обращению с животными без владельцев возложена на администрацию Спасского района, именно ее обязали выплатить в пользу девочки 30 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

«В настоящее время судебное решение исполнено», - уточнили в областной прокуратуре.