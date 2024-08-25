«Крепкие кости»: зареченцы придумывают название скейт-парку

25.08.2024 | 11:14

В Заречном горожанам предложили придумать креативное и запоминающееся название для нового скейт-парка, который готовятся открыть осенью.

Свои идеи жители закрытого города излагают под постом группы «Совет молодых работников ПО «Старт» во «ВКонтакте». Лучшее из предложенных название объявят на церемонии открытия объекта во время фестиваля экстремальных видов спорта.

Среди вариантов - «Лютыши», «Уличный ритм», Freedom, «Экстрим-парк», «Гравитация», «Взлет», «Полет», Street Zar park, «Энергия», «ProСкейт», «Драйв», «Притяжение», «Роллердром», «Атом».

Некоторые горожане подошли к задаче с юмором и придумали такие названия для новой площадки: «Крепкие кости», «Перелом», «33 перелома, 3 сотрясения, 4 вывиха», «Лосяши».

Предполагается, что скейт-парк откроют 15 сентября. Специалисты обустроят территорию в 800 кв. метров. Летом площадку смогут использовать для езды на роликах, скейтах, самокатах, велосипедах ВMX и МТВ. Зимой туда придут сноубордисты и лыжники.

Ожидается, что после окончания строительства объект сможет принять соревнования областного уровня.