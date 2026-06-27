Пензенская санавиация помогла спасти жизнь беременной женщины

В Пензенской области в пятницу, 26 июня, служба санавиации совершила экстренный вылет в Сердобскую центральную районную больницу имени А. И. Настина.

Цель - спасение беременной сердобчанки, которой потребовалась срочная помощь, пояснили в региональном минздраве.

Женщину доставили в перинатальный центр областной больницы имени Н. Н. Бурденко. Весь полет состояние пациентки контролировала анестезиолог-реаниматолог. Будущую мать вовремя передали специалистам.

В Сердобской ЦРБ добавили, что помощь пензенских врачей потребовалась пациентке, беременной двойней.

Санавиация возродилась в регионе в 2020 году, для нее используется вертолет «Ансат». Ежегодно борт должен совершать не менее 53 вылетов.