Кузнечанин упал на катке в ЛД «Арена» и пошел в суд

46-летний житель Кузнецка попытался отсудить у владельца ледового катка денежную компенсацию за падение во время массового катания.

Мужчина подал иск к МАУ СОК «Рубин» - именно в его ведении находится ледовый дворец «Арена» на улице Октябрьской.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Кузнечанин во время катания потерял равновесие от толчка в спину и упал. Бригада скорой помощи доставила его в районную больницу. У пострадавшего диагностировали перелом лучевой кости левого предплечья.

Мужчина месяц был на лечении. По словам кузнечанина, он пребывал в стрессе, не мог обходиться без помощи посторонних в быту, самостоятельно принимать пищу, одеваться.

Полиция, просмотрев видеозапись инцидента, не смогла установить, кто толкнул потерпевшего.

Горожанин посчитал, что причиненный ему моральный вред должен компенсировать владелец катка, не обеспечивший безопасность катающихся. Он отметил, что обслуживающий персонал не контролировал ситуацию, атмосфера была хаотичной, движение не осуществлялось строго по большому кругу против часовой стрелки, и запросил 300 000 рублей.

Представитель ответчика заявил, что вины администрации ледового катка в случившемся нет.

Суд изучил показания свидетелей и выводы видеотехнической экспертизы и установил: именно действия истца привели к столкновению и падению обоих его участников. Каток не был перегружен людьми, движение осуществлялось против часовой стрелки. Потерпевший же не проявил достаточную осторожность и осмотрительность.

Кузнецкий районный суд отказал горожанину в удовлетворении заявленных требований, и тот подал жалобу в областной. Ее оставили без удовлетворения.