В Белинском районе нашли еще 2 места гнездования белых аистов

В Белинском районе в июне обнаружились 2 новых места гнездования белых аистов. Об этом сообщили в региональном минлесхозе в понедельник, 29-го числа.

В целом по региону, по данным ведомства, замечено 7 пар: в Сердобском, Каменском и Земетчинском районах, по 2 семьи - в Белинском и Бековском.

В 2025 году белых аистов замечали, например, возле трассы Пенза - Шемышейка, в Бековском районе (там гнездо нашли впервые), в Пачелме.

В 2024-м камера зафиксировала птиц, прогуливающихся по молодой траве в Белинском районе. Позже они начали строить жилище.

Еще раньше гнезда аистов находили в Бековском, Колышлейском, Бессоновском и Сердобском районах, в апреле 2023-го - в райцентре Беково.

Белый аист занесен в Красную книгу Пензенской области как редкий вид. Главными угрозами для популяции специалисты называют сокращение кормовой базы в регионе.