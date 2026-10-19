В Октябрьском районе эвакуировали брошенные машины

В Пензе продолжают убирать с улиц брошенные автомобили. Еще 2 машины убрали из дворов на Ладожской, 11, и Тернопольской, 14, в Октябрьском районе.

Об этом сообщили в городской администрации в понедельник, 19 октября.

По правилам владельцам автомобилей, долгое время стоящих без движения, направляют уведомления о необходимости убрать машину. При отсутствии реакции техсредство принудительно эвакуируют районная администрация совместно с городским управлением муниципального имущества.

Расходы на транспортировку взыскивают с собственника: за вывоз легкового автомобиля - 3 500 рублей, большегруза - 15 000. Хранение на спецстоянке обходится в 100 рублей в сутки.

Убирать автохлам с улиц в Пензе начали в апреле 2025-го. До конца года в районные администрации поступили документы для эвакуации 114 ТС. У 45 из них нашлись хозяева.

С января по июль 2026-го поступило 26 заявок, 13 собственников добровольно выполнили свои обязательства, 2 машины увезли на спецстоянку, 1 вернули владельцу.