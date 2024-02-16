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Из жизни

В Пензе инвалид-колясочник не может добиться справедливости

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад о том, как расследуется дело о нарушении жилищных прав пензенского инвалида-колясочника. Мужчина вновь обратился в Следственный комитет России и сообщил, что проблему не решили.

Квартиру пензенца должны были адаптировать под его возможности, так как он относится к маломобильной группе граждан. Работы выполнило ООО «РСК», но с многочисленными нарушениями: не установлена ванна, дверные проемы не подходят по ширине для инвалидной коляски, линолеум уложен неплотно, из-за чего мужчина рискует опрокинуться.

После первой жалобы горожанина региональное следственное управление провело проверку, но отказало в возбуждении уголовного дела. Когда о ситуации узнали в Москве, решение отменили.

Но и тогда никаких подвижек не произошло, и мужчина был вынужден напомнить о себе. В ответ на обращение Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимира Игнатенкова доклад, в котором должны быть изложены причины волокиты и указаны сроки завершения уголовного дела.

Несмотря на это, права пензенца до сих пор не восстановлены, а виновные не наказаны. Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - пояснили в информационном центре СК РФ.

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