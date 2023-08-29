Сетевое издание|18+|Вторник|29 авг 2023|09:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Расследование дела о нарушении прав инвалида-пензенца проверят в Москве

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Глава СК РФ Александр Бастрыкин проверит, как расследуется дело о нарушении жилищных прав инвалида-колясочника из Пензы.

Ранее мужчина обратился в Следственный комитет России, так как не смог решить проблему на городском и областном уровнях.

«В прошлом году специальная комиссия обязала местную администрацию адаптировать его квартиру для маломобильных групп граждан. Несмотря на это, проведенные ООО «РСК» ремонтные работы были выполнены с многочисленными нарушениями», - пояснили в информационном центре СК РФ.

В частности, в квартире не установлена ванна, дверные проемы слишком узки для проезда на инвалидной коляске, а из-за неплотно уложенного линолеума она рискует опрокинуться.

Региональное следственное управление провело проверку, но отказало в возбуждении уголовного дела. После обращения инвалида к Александру Бастрыкину это решение отменили. Однако до сих пор права пензенца не восстановлены, а виновные к ответственности не привлечены.

Инвалид вновь пожаловался в СК РФ на то, что вопрос так и остается нерешенным. Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимира Игнатенкова доклад, в котором должны быть изложены причины волокиты и указаны сроки завершения уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте