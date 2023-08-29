Расследование дела о нарушении прав инвалида-пензенца проверят в Москве

29.08.2023 | 08:08

Глава СК РФ Александр Бастрыкин проверит, как расследуется дело о нарушении жилищных прав инвалида-колясочника из Пензы.

Ранее мужчина обратился в Следственный комитет России, так как не смог решить проблему на городском и областном уровнях.

«В прошлом году специальная комиссия обязала местную администрацию адаптировать его квартиру для маломобильных групп граждан. Несмотря на это, проведенные ООО «РСК» ремонтные работы были выполнены с многочисленными нарушениями», - пояснили в информационном центре СК РФ.

В частности, в квартире не установлена ванна, дверные проемы слишком узки для проезда на инвалидной коляске, а из-за неплотно уложенного линолеума она рискует опрокинуться.

Региональное следственное управление провело проверку, но отказало в возбуждении уголовного дела. После обращения инвалида к Александру Бастрыкину это решение отменили. Однако до сих пор права пензенца не восстановлены, а виновные к ответственности не привлечены.

Инвалид вновь пожаловался в СК РФ на то, что вопрос так и остается нерешенным. Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимира Игнатенкова доклад, в котором должны быть изложены причины волокиты и указаны сроки завершения уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.