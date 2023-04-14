Инвалид-колясочник из Пензы ищет справедливости через Москву

14.04.2023 | 09:09

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав инвалида-колясочника из Пензы. Тот не смог решить свою проблему на уровне родного города.

«В прошлом году специальная комиссия обязала местную администрацию адаптировать его квартиру для нужд маломобильных групп граждан. Несмотря на это, проведенные ООО «РСК» ремонтные работы были выполнены с многочисленными нарушениями: не установлена ванна, ширина дверных проемов не соответствует размеру, необходимому для передвижения на инвалидной коляске, угрозу ее опрокидывания создает неплотно уложенный линолеум», - сообщили в информационном центре СК России.

Областное управление проводило проверку по этому факту, но отказало в возбуждении уголовного дела. Теперь это решение отменено.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимиру Игнатенкову возбудить уголовное дело, отчитаться о результатах расследования и добиться улучшения жилищных условий для инвалида.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - подчеркнули в информационном центре.