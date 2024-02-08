Пензенцы заступились за водителей, открывающих двери посреди дороги

08.02.2024 | 14:53

В Пензе на улице Калинина водители автобуса и маршрутки провели посадку пассажиров прямо на проезжей части.

Произошедшее запечатлел один из автомобилистов. Кадры опубликовали в четверг, 8 февраля, в социальной сети «ВКонтакте».

Автобус и маршрутка № 34, ехавшие в сторону центра, остановились на второй полосе перед пересечением улиц Калинина и Свердлова, первая полоса была занята легковыми автомобилями. Поворачивать к остановке водители общественного транспорта не стали - вероятно, сочли невозможным.

Пассажиры, увидев свой транспорт, вышли на проезжую часть и, лавируя среди машин, поторопились попасть в салон.

«Надо начинать наказывать за такие действия водителей общественного транспорта!» - обратился к Госавтоинспекции автор кадров.

Комментировавшие пост пензенцы отметили, что кармана у остановки на этом участке улицы нет.

«И как доберется транспорт сквозь машины, стоящие в пробке? Раскидает их, наверное!», «Хорошо снимать, сидя в своей машине, зная, что он доедет до нужного ему места, а люди стоят на остановках и ждут, а тут из-за потока машин маршрутка не перестроилась, но дала возможность людям добраться до нужного им места, открыв дверь», - оправдали водителей общественного транспорта горожане.

Такое нарушение правил не редкость в областном центре. Так, в конце декабря безопасностью пассажиров пренебрег водитель маршрутки № 25. Он высадил людей прямо на дорогу на улице Гагарина, чтобы не терять времени на перестроения, поскольку на проезжей части образовалась пробка.