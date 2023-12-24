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Автохамы

Водитель маршрутки № 25 оказался на встречной полосе на ул. Гагарина

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В Пензе в объектив видеорегистратора попала маршрутка № 25, водитель которой пренебрег безопасностью пассажиров. Кадры были сделаны на улице Гагарина в 7:50 22 декабря.

Видео появилось в пензенском телеграм-канале.

Судя по кадрам с регистратора водителя, остановившегося сразу за маршруткой с госномером С998НУ/58, на улице образовалась пробка в сторону пересечения с Леонова. Автомобилисты заняли все три полосы движения.

Маршрутчик, оказавшийся на средней полосе, вероятно, не захотел терять время на перестроения и выезд из остановочного кармана, поэтому открыл двери, чтобы высадить пассажиров прямо на дорогу.

Под колеса никто из десятка покинувших салон людей, к счастью, не попал, все благополучно достигли тротуара до того, как машины тронулись.

Сам маршрутчик не пожелал ждать дольше и вырулил на полосу встречного движения, чтобы объехать пробку.

«Там все так делают», «Это нормально для них. Сначала перестроиться в третий или во второй ряд, а потом теснить всех, чтобы к остановке пробраться», - прокомментировали кадры пользователи.

Видео t.me/prosto_penza_58.

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