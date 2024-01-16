Погода подготовила очередное испытание для пензенцев

16.01.2024 | 11:37

В Пензенской области на среду, 17 января, объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Причина - очень сильный юго-западный ветер. Местами его порывы будут достигать 25 метров в секунду.

Специалисты Приволжского гидрометеоцентра предупредили, что на этой рабочей неделе жителям региона предстоит испытание непогодой.

«Ее в край будут доставлять циклонические вихри. Ожидаются интенсивные осадки смешанного характера, усиление ветра до сильного порывистого и повышение температурного режима», - уточнили метеорологи.

17-го числа ветер будет сопровождаться снегопадом, из-за чего возможны заносы на дорогах, пояснили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

«Небольшую передышку принесет четверг, когда осадки на время прекратятся, а морозы усилятся. Из-за температурных перепадов в сочетании с осадками обстановка на дорогах области усложнится», - добавили в Приволжском УГМС.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.