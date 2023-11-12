О появлении «мусорных» остановок попросили сами пензенцы

В Пензе об остановочных павильонах, сделанных из более практичных материалов, попросили сами горожане попросили. На это указали в управлении ЖКХ города.
В телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко пользователь раскритиковал новые павильоны, появившиеся на улицах Чаадаева, Леонова и других.
«Мусорные остановки» - так назвал их горожанин. «Кто за них ответит?» - спросил он.
Ранее другие пензенцы также сравнивали стены павильонов с «забором у мусорки», поскольку для их изготовления использовали профлист.
Появление таких остановок объяснил сотрудник управления ЖКХ.
«Ранее горожане в социальных сетях предлагали использовать для изготовления павильонов более практичные материалы и типы конструкций. Наиболее актуальным является металлическая обшивка из профлиста. Данный материал является вандалоустойчивым и не продуваемым ветром. Стекло и пластик дают обзор и защищают от ветра, но разбиваются и неприглядно выглядят в запыленном или закрашенном виде», - написал он.
Власти приняли во внимание и жалобы горожан, что на остановках нельзя укрыться от ветра и осадков, поэтому приняли решение установить павильоны с закрытыми боковыми стенками.
Такой, например, появился на улице Токарной. Конструкция сразу же вызвала нарекания у горожан, ведь непрозрачная стена закрывает обзор, пассажиры не видят подъезжающий транспорт.
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