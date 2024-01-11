Проезд тяжелой техники по ул. Московской назвали необходимым

11.01.2024 | 20:56

Тяжелая техника, которая используется для уборки снега на улице Московской, портит брусчатку. Житель Пензы Иван О. указал на данный факт городской администрации и выяснил, что без этих машин коммунальщики не могут чистить улицу.

Мужчина оставил комментарий на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте» под видео, на котором запечатлен проезд техники по Московской (администрация сообщала о смене технологию очистки центральной пешеходной зоны).

«А потом летом перестилают покрытие. Зачем такие тоннажные машины пускать по улице, не предназначенный для них. Направьте этот транспорт на дороги города!» - написал пензенец.

На обращение отреагировал представитель городского управления ЖКХ. «Уборка снега и наледи выполняется с привлечением специализированной техники, а также ручным способом. При планировании работ на 2024 год будет учтена необходимость выполнения работ по ремонту брусчатки по ул. Московской», - сообщил он.

Такой ответ удивил горожанина. «Так для чего ломать брусчатку тяжелой техникой и намеренно это делать, чтобы потом планировать деньги на ее ремонт! Если много денег, почему их не направить на другие цели, ну уж точно не нужно тратить их на то, что сами поломали или испортили! За порчу должны спрашивать!» - возмутился Иван О.

Представитель управления пояснил, что из-за большой протяженности Московской и значительного объема снега выполнить уборку улицы только ручным способом или с привлечением малогабаритной техники нет возможности. «В случаях обильного выпадения осадков для оперативной уборки снега существует необходимость привлечения иной специализированной техники», - добавил он.

Пензенец напомнил о пешеходных улицах в Нижнем Новгороде, Саратове и Красной площади в столице и обратил внимание, что их не чистят тяжелой техникой, но ответа по существу на 20:00 четверга, 11 января, не получил.

Горожане уже возмущались тяжелыми машинами на Московской. «Улица проектировалась и покрывалась натуральным камнем в 2013 г. как пешеходная. Под гранитным камнем, кроме выравнивающего слоя песка и щебня, крепкого основания нет. Улица не предназначена для движения транспорта, особенно тяжелого. В результате варварского подхода к уборке снега на улице, с применением тяжелой техники, покрытие имеет множество провалов и трещин гранитных плит на всем протяжении от улицы Бакунина до улицы Кураева», - писал горожанин на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» в марте 2023 года.

Ранее пензенцы замечали, что гранитное покрытие в районе перекрестка Московской с улицей Горького стало неровным. Метаморфозу объяснили воздействием тяжелой техники. Во время расчистки снега возле ТЦ «Арбат» на пешеходной части стоял самосвал, который рабочие загружали мокрым снегом. В результате брусчатка пошла волнами.

Подрядной организации обещали направить предостережение о недопущении впредь подобных ситуаций.