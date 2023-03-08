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Глас народа

По граниту на Московской разъезжает тяжелая техника

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Судьба покрытия на Московской беспокоит жителя Пензы: на пешеходной улице продолжает появляться тяжелая техника.

«Улица Московская проектировалась и покрывалась натуральным камнем в 2013 г. как пешеходная. Под гранитным камнем, кроме выравнивающего слоя песка и щебня, крепкого основания нет. Улица не предназначена для движения транспорта, особенно тяжелого.

В результате варварского подхода к уборке снега на улице, с применением тяжелой техники, покрытие имеет множество провалов и трещин гранитных плит на всем протяжении от улицы Бакунина до улицы Кураева», - написал горожанин на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

В качестве доказательства своих слов мужчина приложил к сообщению фотографии, на которых запечатлены КамАЗы и трактор на Московской.

Пензенец призвал восстановить покрытие и исключить движение техники по пешеходной улице.

Ранее горожане обратили внимание, что гранитное покрытие в районе перекрестка Московской с улицей Горького стало неровным. Такую метаморфозу объяснили воздействием тяжелой техники. Во время расчистки снега возле ТЦ «Арбат» на пешеходной части стоял самосвал, который рабочие загружали мокрым снегом. В результате брусчатка пошла волнами.

«Подрядной организации направлено предостережение о недопущении впредь подобных ситуаций», - заявляли представители правительства Пензенской области в «Одноклассниках».

Фото № 1, 2 Александра Иванова.

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