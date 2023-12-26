Вверх ногами: пензенцы осмеяли еще один новогодний объект

26.12.2023 | 08:19

Еще один объект украшения Пензы к Новому году подвергся критике. Фото странной елки разместила в соцсети «ВКонтакте» горожанка. На снимках видно, что дерево не имеет остроконечной макушки, а гирлянды украшают лишь нижние ветки.

«Вот так украсили елку у ТЦ «Зима». Молодцы же, могут же», - сыронизировала пензячка.

«Елку??? Или все-таки обрубки, вставленные в металлоконструкцию?», «У меня одной ощущение, что «елка» как бы вверх ногами?» - откликнулись комментаторы.

«Макушка у кого-то дома стоит?» - предположил один из них.

Ряд участников обсуждения заступились за новогоднее дерево. «На что хватило выделенных средств, так и украсили», «Она хотя бы отчасти настоящая», - высказались они.

«Какая зима - такая и елка», - резюмировала одна из пензячек.

Ранее жительница областного центра раскритиковала елочки-конусы и арт-объект «Олени с санями», размещенные на Фонтанной площади. Она отметила, что одна елка не горит, как и олени, другая светится лишь частично. Кроме того, за скамейками елочки установлены криво.

А жителей поселка Мичуринского Пензенского района возмутила стоящая в полной темноте елка с небрежно накинутой гирляндой. В сельсовете отреагировали на жалобы и исправили недостатки.