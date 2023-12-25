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Глас народа

Пензячка раскритиковала украшение Фонтанной площади

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У пензенских коммунальщиков, вероятно, отсутствует праздничное настроение, потому что их мало волнует состояние светодиодных арт-объектов. К такому выводу пришла читательница сетевого издания «ПензаИнформ».

В понедельник, 25 декабря, горожанка побывала на Фонтанной площади. Женщину разочаровал вид елочек-конусов и арт-объекта «Олени с санями».

Пензячка раскритиковала украшение Фонтанной площади

«Одна елка не горит, как и олени. Другая елка горит частично. А за скамейками елочки как поставили криво, так и не стали исправлять. Видимо, и так сошло», - поделилась впечатлениями пензячка.

Пензячка раскритиковала украшение Фонтанной площади

Пензячка раскритиковала украшение Фонтанной площади

Она задалась вопросом: неужели никто не следит за тем, как выглядят украшения, которые появляются на улицах города раз в год и по особому событию.

Пензячка раскритиковала украшение Фонтанной площади

«Ведь можно хотя бы раз поднять людям и себе настроение хорошо работающей праздничной иллюминацией», - высказалась горожанка.

Пензячка раскритиковала украшение Фонтанной площади

Ранее сообщалось, что 10 светодиодных елочек и арт-объект «Олени с санями» отремонтируют за 400 768 рублей. Их последующий монтаж обойдется в 174 428 рублей.

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